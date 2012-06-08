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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 16:07 BJT

〔金属期市〕伦铜触及六个月低点,降息令中国经济担忧升温

路透伦敦6月8日电---伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周五触及每吨7,295.25美元,创2011年12月20日来最低,因中国昨日意外降息,加剧市场对该全球第二大经济体的担忧.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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