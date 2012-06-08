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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 16:09 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆技术面显示超买,后市可能拉回

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* 显示超买的日线趋势指标,以及昨日收在21日移动均线下方,都是利空欧元/日圆多头的讯号.

* 继长线交易在隔夜市场锁定获利后,现在应当设定卖出策略.

* 若日内回升向昨日高点100.63,可建立做空仓位.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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