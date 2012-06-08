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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 16:55 BJT

〔法国经济〕法总统奥朗德称第二季经济料增长0.1-0.2%

路透巴黎6月8日电---法国总统奥朗德周五表示,法国第二季经济有望增长0.1-0.2%.

"围绕第二季能否增长0.1-0.2%存在热议,"奥朗德在演讲中表示,"有人担心我们无法实现."

法国央行周五预期第二季法国经济将萎缩0.1%,低于此前预期的零增长.法国第一季经济未有增长.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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