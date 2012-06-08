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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 16:28 BJT

〔欧洲汇市〕欧元下跌,因意大利工业生产数据弱于预期

路透伦敦6月8日电---欧元周五扩大跌幅,兑日圆下跌逾1%,兑美元跌至盘内低点,因此前公布的数据显示意大利工业生产的降幅超过预期,表明该国经济依然陷于衰退当中.

欧元/美元EUR=下滑约0.75%,在EBS平台上触及1.2461的低点.欧元/日圆EURJPY=R跌1.3%至98.58.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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