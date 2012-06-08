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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 17:00 BJT

〔欧洲经济〕欧洲央行拥有应对经济恶化的工具--央行委员诺沃特尼

路透维也纳6月8日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示,若欧元区形势继续恶化,欧洲央行有能力降息并提供极低成本的流动性.

"我们有货币政策措施与流动性工具可用."诺沃特尼表示.他亦是奥地利央行总裁.

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