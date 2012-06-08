〔表格〕加拿大4月录得半年来首个贸易逆差,3月修正为顺差1.5亿加元

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透6月8日电---加拿大统计局周五公布,加拿大4月录得贸易逆差3.67亿加元,为六个月来首个贸易逆差,3月修正后为顺差1.52亿加元.
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):
4月 3月(修正值) 变动百分比(%) 3月(前值)
贸易收支 -0.367 +0.152 -- +0.351
出口 39.124 39.611 -1.2 39.489
进口 39.491 39.459 +0.1 39.138
路透调查的分析师平均预估加拿大4月贸易顺差1.5亿加元.(完)
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--编译 隋芬;审校 田建华
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