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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 20:47 BJT

〔表格〕加拿大4月录得半年来首个贸易逆差,3月修正为顺差1.5亿加元

路透6月8日电---加拿大统计局周五公布,加拿大4月录得贸易逆差3.67亿加元,为六个月来首个贸易逆差,3月修正后为顺差1.52亿加元.

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

4月 3月(修正值) 变动百分比(%) 3月(前值)

贸易收支 -0.367 +0.152 -- +0.351

出口 39.124 39.611 -1.2 39.489

进口 39.491 39.459 +0.1 39.138

路透调查的分析师平均预估加拿大4月贸易顺差1.5亿加元.(完)

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--编译 隋芬;审校 田建华

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