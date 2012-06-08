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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 16:32 BJT

《汇市简讯》投机客根据中国因素看空澳元,但大量买单浮现

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* 澳元/美元在0.9825-35间有良好买盘,据称有主权买家

* 日本投资者料买入澳元/日圆

* 0.9800下方有大型cta/模型停止单,之前还有企业/期权买单

* 未能达到平价,令投机客更倾向于消退接下来之后的涨势

* 中国数据是下一个焦点,市场预计数据低迷,但已为此布仓.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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