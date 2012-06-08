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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 16:33 BJT

《汇市简讯》停止单猎杀操作令欧元兑美元续跌,关注1.2440区域水准

0805 GMT

* 欧元兑美元刷新日低,因停止单猎杀操作继续

* 1.2480下方卖单加速跌势,欧元兑日圆持续回落亦压抑欧元

* 短线客的目标是再探1.2440一线支撑位,1.2430将有期权到期

* 日内1.2400亦将有期权到期.(完)

--编译 隋芬;审校 丁琦

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