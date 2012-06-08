〔中国房地产〕自6月8日起下调个人住房公积金存贷款利率--住建部

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---在中国央行意外降息后,住房和城乡建设部宣布,自周五(6月8日)起下调个人住房公积金存贷款利率.
在存款利率方面,当年归集的个人住房公积金存款利率下调0.10个百分点,由0.50%下调至0.40%;上年结转的下调0.25个百分点,由3.10%下调至2.85%.
贷款利率方面,五年期以上个人住房公积金贷款利率下调0.20个百分点,由4.90%下调至4.70%;五年期以下(含五年)的下调0.25个百分点,由4.45%下调至4.20%.
此外,自周五起,开展利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点的城市,贷款利率按照五年期以上个人住房公积金贷款利率上浮10%执行.
中国央行周四晚间意外宣布三年半来的首度降息,并将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍. [ID:nSB1595120]
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--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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