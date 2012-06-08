〔中国房地产〕自6月8日起下调个人住房公积金存贷款利率--住建部

路透北京6月8日电---在中国央行意外降息后,住房和城乡建设部宣布,自周五(6月8日)起下调个人住房公积金存贷款利率.

在存款利率方面,当年归集的个人住房公积金存款利率下调0.10个百分点,由0.50%下调至0.40%;上年结转的下调0.25个百分点,由3.10%下调至2.85%.

贷款利率方面,五年期以上个人住房公积金贷款利率下调0.20个百分点,由4.90%下调至4.70%;五年期以下(含五年)的下调0.25个百分点,由4.45%下调至4.20%.

此外,自周五起,开展利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点的城市,贷款利率按照五年期以上个人住房公积金贷款利率上浮10%执行.

中国央行周四晚间意外宣布三年半来的首度降息,并将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍. [ID:nSB1595120]

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