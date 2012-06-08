〔表格〕英国5月PPI产出物价较前月下滑0.2%,较上年同期增长2.8%

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透伦敦6月8日电---英国国家统计局周五公布:
* 英国5月PPI产出物价较前月下滑0.2%,较上年同期增长2.8%(预估分别为增长0.1%和增长3.2%),为2009年11月来最低按年增幅
* 英国5月PPI投入物价较前月下滑2.5%,为2008年12月来最大跌幅;较上年同期增长0.1%,为2009年9月来最低增幅
* 英国5月核心PPI产出物价较前月持平,较上年同期增长2.1%(预估为增长2.3%),创2010年1月来最低按年增幅
以下为详细数据:(括弧内为初值)
产出物价(未经调整) 5月 4月 预估
较上月(变动%) -0.2 0.6 (0.7) 0.1
较上年同期(变动%) 2.8* 3.2 (3.3) 3.2
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 持平 0.6 (0.6) 0.2
较上年同期(变动%) 2.1** 2.3 (2.3) 2.3
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -2.5*** -1.4 (-1.5) -1.3
较上年同期(变动%) 0.1# 1.0 (1.2) 1.3
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.7 0.1 (0.3)
较上年同期(变动%) 1.2 1.8 (2.4)
* 产出物价按年增幅为2009年11月以来最低.
** 核心产出物价按年增幅为2010年1月以来最低.
*** 投入物价跌幅为2008年12月以来最大.
# 投入物价按年增幅为2009年9月以来最低.(完)
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--编译 梁睿雪;审校 王洋
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