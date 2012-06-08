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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 16:54 BJT

〔表格〕英国5月PPI产出物价较前月下滑0.2%,较上年同期增长2.8%

路透伦敦6月8日电---英国国家统计局周五公布:

* 英国5月PPI产出物价较前月下滑0.2%,较上年同期增长2.8%(预估分别为增长0.1%和增长3.2%),为2009年11月来最低按年增幅

* 英国5月PPI投入物价较前月下滑2.5%,为2008年12月来最大跌幅;较上年同期增长0.1%,为2009年9月来最低增幅

* 英国5月核心PPI产出物价较前月持平,较上年同期增长2.1%(预估为增长2.3%),创2010年1月来最低按年增幅

以下为详细数据:(括弧内为初值)

产出物价(未经调整) 5月 4月 预估

较上月(变动%) -0.2 0.6 (0.7) 0.1

较上年同期(变动%) 2.8* 3.2 (3.3) 3.2

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 持平 0.6 (0.6) 0.2

较上年同期(变动%) 2.1** 2.3 (2.3) 2.3

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -2.5*** -1.4 (-1.5) -1.3

较上年同期(变动%) 0.1# 1.0 (1.2) 1.3

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.7 0.1 (0.3)

较上年同期(变动%) 1.2 1.8 (2.4)

* 产出物价按年增幅为2009年11月以来最低.

** 核心产出物价按年增幅为2010年1月以来最低.

*** 投入物价跌幅为2008年12月以来最大.

# 投入物价按年增幅为2009年9月以来最低.(完)

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--编译 梁睿雪;审校 王洋

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