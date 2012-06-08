〔中国房地产〕降息绝不意味着楼市调控松动,审慎把握调控节奏和力度--新华

* 降息绝不意味着调控松动

* 坚定实施调控政策,审慎把握调控节奏和力度

* 一些城市"降价换量"空间依然很大

* 应更加严格执行差异化信贷政策

路透北京6月8日电---新华社周五发表时评文章称,中国央行降息发出货币政策微调信号,对当前正处在关键时期的房地产调控而言,绝不意味着调控松动.坚定实施中央调控政策、审慎把握调控节奏和力度,仍是当前楼市调控的第一要务.

文章指出,当前房地产市场总体上朝着调控预期方向发展,但一些城市房价与百姓收入尚未达到合理水平,"降价换量"的空间依然很大.

此次央行降息,加上此前连续降低存款准备金率,预计将有数千亿元的资金被释放.相对宽松的货币环境,一定程度上会缓解开发商资金压力,刺激购房者入市.文章称,"如何在稳增长与巩固房地产调控成果间取得平衡,考验着各级政府和相关决策部门的智慧."

新华指出,应当清醒地认识到,"稳增长"并不等于放松楼市调控.

近期一些地方以"稳增长"为名,试图放松房地产市场调控政策的做法被叫停.国务院常务会议已经明确要求"稳定和严格实施房地产市场调控政策",住房城乡建设部也明确表态"坚持房地产市场调控政策不动摇",都传递出中央坚持房地产调控不动摇的决心.[ID:nSB1590334]

文章指出,重要的是在楼市调控管理举措上,应当更加严格执行差异化信贷政策,防止投机类资金通过各种渠道流向房地产市场.一方面,要在中央统一政策框架内,落实好对居民家庭购买首套普通自住房的信贷支持和税收优惠政策.

另一方面,必须严格执行商业性个人住房贷款的二套房认定标准、首付款比例、贷款利率和三套及以上住房停贷政策,坚决遏制投机投资性购房需求.

此外,针对大量刚需入市,各地要采取有效措施,切实增加中小套型普通住房及其用地供应,满足居民合理住房需求.

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整[ID:nSB1947465].(完)