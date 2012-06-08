〔中国房地产〕降息绝不意味着楼市调控松动,审慎把握调控节奏和力度--新华

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 降息绝不意味着调控松动
* 坚定实施调控政策,审慎把握调控节奏和力度
* 一些城市"降价换量"空间依然很大
* 应更加严格执行差异化信贷政策
路透北京6月8日电---新华社周五发表时评文章称,中国央行降息发出货币政策微调信号,对当前正处在关键时期的房地产调控而言,绝不意味着调控松动.坚定实施中央调控政策、审慎把握调控节奏和力度,仍是当前楼市调控的第一要务.
文章指出,当前房地产市场总体上朝着调控预期方向发展,但一些城市房价与百姓收入尚未达到合理水平,"降价换量"的空间依然很大.
此次央行降息,加上此前连续降低存款准备金率,预计将有数千亿元的资金被释放.相对宽松的货币环境,一定程度上会缓解开发商资金压力,刺激购房者入市.文章称,"如何在稳增长与巩固房地产调控成果间取得平衡,考验着各级政府和相关决策部门的智慧."
新华指出,应当清醒地认识到,"稳增长"并不等于放松楼市调控.
近期一些地方以"稳增长"为名,试图放松房地产市场调控政策的做法被叫停.国务院常务会议已经明确要求"稳定和严格实施房地产市场调控政策",住房城乡建设部也明确表态"坚持房地产市场调控政策不动摇",都传递出中央坚持房地产调控不动摇的决心.[ID:nSB1590334]
文章指出,重要的是在楼市调控管理举措上,应当更加严格执行差异化信贷政策,防止投机类资金通过各种渠道流向房地产市场.一方面,要在中央统一政策框架内,落实好对居民家庭购买首套普通自住房的信贷支持和税收优惠政策.
另一方面,必须严格执行商业性个人住房贷款的二套房认定标准、首付款比例、贷款利率和三套及以上住房停贷政策,坚决遏制投机投资性购房需求.
此外,针对大量刚需入市,各地要采取有效措施,切实增加中小套型普通住房及其用地供应,满足居民合理住房需求.
中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整[ID:nSB1947465].(完)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
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