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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 17:16 BJT

〔西班牙金融〕政府发言人称并不清楚将宣布银行业救援

路透马德里6月8日电---西班牙政府发言人周五称,并不清楚将宣布银行业救援.

该发言人并援引总理周四的声明称,在等候对银行的审计结果.(完)

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