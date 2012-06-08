〔中国债市〕人民币利率互换因降息普跌15个bp,后市观望数据和外围表现

路透北京6月8日电---中国人民币利率互换(IRS)周五普跌逾15个基点(bp),因数据出炉前央行意外宣布降息.交易员指出,虽然对中国经济的忧虑可能令IRS未来继续小幅下行,但大方向还要视具体经济数据情况和欧洲、美国等外围经济环境变化而定.

中国央行自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息.或暗示周末出炉的5月宏观数据将是一团糟.央行并宣布,将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步,但可能侵蚀银行的盈利能力.[ID:nSB1595120]

"和昨天也就是降息前的水平比,IRS今天下来15个点左右,这个下探幅度比较正常."华东一银行交易员称.

上海一银行交易员表示,降息政策兑现后,市场下一步的关注点落在周末出炉的宏观数据,和下周希腊选举结果.他预计IRS可能还有弱势小幅下探,但下探速度将明显放缓,止盈盘的力量不可小觑.

国家统计局将于周六(9日)公布5月工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)等数据.

因央行三年半来首度降息,中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五跌逾20个基点(bp).分析人士认为,存款利率浮动区间上限的调整,令存款利率实际下调幅度将不及0.25个百分点,从而限制资金成本的下降空间.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 2.3260/2.4340 2.3475/2.4450 2.4675/2.5625 2.6500/2.7475 2.6720/2.9680

周四 2.5200/2.6200 2.5100/2.6083 2.6383/2.7367 2.8250/2.9250 2.8460/3.1040

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变动 -0.1940/-0.1860 -0.1625/-0.1633 -0.1708/-0.1742 -0.1750/-0.1775 -0.1740/-0.1360

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)