〔中国债市〕人民币利率互换因降息普跌15个bp,后市观望数据和外围表现

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---中国人民币利率互换(IRS)周五普跌逾15个基点(bp),因数据出炉前央行意外宣布降息.交易员指出,虽然对中国经济的忧虑可能令IRS未来继续小幅下行,但大方向还要视具体经济数据情况和欧洲、美国等外围经济环境变化而定.
中国央行自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息.或暗示周末出炉的5月宏观数据将是一团糟.央行并宣布,将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步,但可能侵蚀银行的盈利能力.[ID:nSB1595120]
"和昨天也就是降息前的水平比,IRS今天下来15个点左右,这个下探幅度比较正常."华东一银行交易员称.
上海一银行交易员表示,降息政策兑现后,市场下一步的关注点落在周末出炉的宏观数据,和下周希腊选举结果.他预计IRS可能还有弱势小幅下探,但下探速度将明显放缓,止盈盘的力量不可小觑.
国家统计局将于周六(9日)公布5月工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)等数据.
因央行三年半来首度降息,中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五跌逾20个基点(bp).分析人士认为,存款利率浮动区间上限的调整,令存款利率实际下调幅度将不及0.25个百分点,从而限制资金成本的下降空间.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 2.3260/2.4340 2.3475/2.4450 2.4675/2.5625 2.6500/2.7475 2.6720/2.9680
周四 2.5200/2.6200 2.5100/2.6083 2.6383/2.7367 2.8250/2.9250 2.8460/3.1040
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变动 -0.1940/-0.1860 -0.1625/-0.1633 -0.1708/-0.1742 -0.1750/-0.1775 -0.1740/-0.1360
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)
--发稿 康熙泽/李宏薇; 审校 曾祥进
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