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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 17:03 BJT

《汇市简讯》欧元/美元失守10日均线,料进一步拉回

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* 下跌压力下10日均线失守,后市料进一步回档

* 日线趋势指标从超买水准回落,还有下滑空间

* 在昨日未能突破21日均线后可见到卖压重现

* 日内交易者在21日均线位置1.2589下方可以逢高作空 (完)

--编译 张明钧;审校 丁琦

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