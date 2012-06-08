〔中国能源〕成品油零售价周六起下调,降幅汽油每吨530元柴油510元--新华

路透北京6月8日电---新华社援引国家发改委周五通知称,中国将自周六(9日)起下调成品油零售价,调降幅度为汽油530元人民币/吨，柴油510元/吨.

这将是自2008年底出台新的成品油价格形成机制以来的最大单次降幅,亦是今年以来发改委第四次调整国内成品油价格.

同时,这也是新价格形成机制实施以来,首度连续两次下调成品油价.

中国上次调整油价为5月10日,当时下调汽油价格330元/吨,下调柴油价格310元/吨.

据行业网站息旺能源(C1)数据,以5月8日为基准期计算,截至6月7日,布伦特/迪拜/辛塔三地原油加权均价变化率达到-9.34%.

按照2008年底中国公布的调价机制,如果国际油价(迪拜、布伦特以及辛塔三地)22日的加权平均价格上升或下跌达到4%时,将考虑调整油价,当然也会考虑其他因素包括通胀,成品油的供求关系等.但中国政府未披露具体的计算方法和各地油价的权重等.(完)