〔中国能源〕成品油零售价周六起下调,降幅汽油每吨530元柴油510元--新华

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---新华社援引国家发改委周五通知称,中国将自周六(9日)起下调成品油零售价,调降幅度为汽油530元人民币/吨，柴油510元/吨.
这将是自2008年底出台新的成品油价格形成机制以来的最大单次降幅,亦是今年以来发改委第四次调整国内成品油价格.
同时,这也是新价格形成机制实施以来,首度连续两次下调成品油价.
中国上次调整油价为5月10日,当时下调汽油价格330元/吨,下调柴油价格310元/吨.
据行业网站息旺能源(C1)数据,以5月8日为基准期计算,截至6月7日,布伦特/迪拜/辛塔三地原油加权均价变化率达到-9.34%.
按照2008年底中国公布的调价机制,如果国际油价(迪拜、布伦特以及辛塔三地)22日的加权平均价格上升或下跌达到4%时,将考虑调整油价,当然也会考虑其他因素包括通胀,成品油的供求关系等.但中国政府未披露具体的计算方法和各地油价的权重等.(完)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
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