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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 17:14 BJT

〔德国经济〕央行上调今年GDP增长预估,但指出不确定性与风险

路透法兰克福6月8日电---德国央行周五表示:

* 上调德国今年GDP预估至增长1.0%(上次预估为增长0.6%),2013年预计增长1.6%

* 预计2012年德国通胀率为2.1%(前次预估为2.0%),2013年料为1.6%

* 预计今明两年失业率分别为6.7%和6.5%

* 上述预估面临异常高的不确定性和风险

* 希腊形势和西班牙银行业问题是高度不确定性的来源

* 若欧元区问题打击到非欧元区国家,可能对德国经济产生严重影响(完)

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