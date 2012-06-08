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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 17:44 BJT

〔欧洲金融〕可以想象将存款利率下调至零--欧洲央行委员诺沃特尼

路透维也纳6月8日电---欧洲央行委员诺沃特尼周五表示:

* 存款利率为零是可以想象的.

* 欧洲央行债券购买计划没有结束,近期不会推出下一轮长期再融资操作.(完)

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