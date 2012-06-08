〔中国债市〕现券收益率下跌,但降息利好提前预支抑制机构做多空间

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海6月8日电---中国银行间债市周五现券收益率下跌,利率债下行幅度小于信用债;因央行降息的利好多已提前反映在券价此前一波大涨中,今日场内机构大幅做多的动力不足,收益率先下后上,午后跌幅略缩窄,谨慎观望情绪未有消散.
市场人士并指出,因半年末因素临近,下周资金面存渐趋略紧的可能.
"(对降息)反应不是很热烈,收益率先下后上,买盘不多,之前的券价基本已经反映了一次降息的预期."华东一商业银行交易员称.
中国央行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595120]
深圳一券商交易员则提到,主要国有商业银行及部分小银行今日迅速调整策略,相应上浮了存款利率,意味着银行的利差未来将不可避免有所缩窄,亦会影响到现券市场上各大机构投资心态,观望情绪一时或难以消除.
他进一步预计称,下周现券继续盘整,其中利率债收益率下行空间有限,而信用债,尤其是中低等级券种,仍会是交投较活跃的品种.
中国央行有关人民币存款利率可上浮的新规一经公布,商业银行的揽储大战马上即由此前的"暗战"迅速升级为"明抢".包括工行(601398.SS)在内的五大国有银行纷纷顺势上调从活期到定期的部分存款利率,部分资金饥渴的小型银行更是一浮到顶,而招行(600036.SS)等八家全国性股份制上市银行则保持岿然不动.[ID:nSB1597114]
因央行三年半来首度降息,中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五下降逾20个基点(bp).分析人士认为,存款利率浮动区间上限的调整,令存款利率实际下调幅度将不及0.25个百分点,从而限制资金成本的下降空间.[CN/CN]
剩余期限约4.70年的固息国债120003券最新双边报价CN120003=CFXM为2.7750/2.7601%,上日末笔为2.8300/2.8200%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.4126 2.4648
上日 2.4150 2.6881
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5500/2.4893
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2180/2.1580
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7379/2.6601(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 丁淑琴; 审校 曹巍浩/林高丽
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