〔中国债市〕现券收益率下跌,但降息利好提前预支抑制机构做多空间

路透上海6月8日电---中国银行间债市周五现券收益率下跌,利率债下行幅度小于信用债;因央行降息的利好多已提前反映在券价此前一波大涨中,今日场内机构大幅做多的动力不足,收益率先下后上,午后跌幅略缩窄,谨慎观望情绪未有消散.

市场人士并指出,因半年末因素临近,下周资金面存渐趋略紧的可能.

"(对降息)反应不是很热烈,收益率先下后上,买盘不多,之前的券价基本已经反映了一次降息的预期."华东一商业银行交易员称.

中国央行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595120]

深圳一券商交易员则提到,主要国有商业银行及部分小银行今日迅速调整策略,相应上浮了存款利率,意味着银行的利差未来将不可避免有所缩窄,亦会影响到现券市场上各大机构投资心态,观望情绪一时或难以消除.

他进一步预计称,下周现券继续盘整,其中利率债收益率下行空间有限,而信用债,尤其是中低等级券种,仍会是交投较活跃的品种.

中国央行有关人民币存款利率可上浮的新规一经公布,商业银行的揽储大战马上即由此前的"暗战"迅速升级为"明抢".包括工行(601398.SS)在内的五大国有银行纷纷顺势上调从活期到定期的部分存款利率,部分资金饥渴的小型银行更是一浮到顶,而招行(600036.SS)等八家全国性股份制上市银行则保持岿然不动.[ID:nSB1597114]

因央行三年半来首度降息,中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五下降逾20个基点(bp).分析人士认为,存款利率浮动区间上限的调整,令存款利率实际下调幅度将不及0.25个百分点,从而限制资金成本的下降空间.[CN/CN]

剩余期限约4.70年的固息国债120003券最新双边报价CN120003=CFXM为2.7750/2.7601%,上日末笔为2.8300/2.8200%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.4126 2.4648

上日 2.4150 2.6881

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5500/2.4893

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2180/2.1580

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7379/2.6601(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 丁淑琴; 审校 曹巍浩/林高丽

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