〔香港个股〕绿城中国向九仓发行股份及可换股证券筹资逾50亿港元(更新版)

(新增细节)

* 绿城中国拟向九仓发行股份及可换股证券,筹资逾50亿港元

* 股份发行价为每股5.2港元,较前收盘价折让2.8%

* 所得款项将用于一般企业用途、偿还贷款

* 九仓最终可持有绿城中国35.1%的股份

路透香港6月8日电---中国房地产商--绿城中国(3900.HK)周五宣布,计划向九龙仓(0004.HK)发行股份及可换股证券,筹资50.98亿港元;而九仓最终可持有绿城中国35.1%的股份,成为单一最大股东.

绿城中国在公告中称,"引入九仓集团作为本集团之策略投资者将创造与九仓加强在中国物业行业方面之策略会谈及合作之机会."

该公司并表示,认购款项将改善集团之现金状况,减少其负债并从而加强公司之整体资产负债状况,亦将为提供额外现金来源拨付其投资及资本开支.

绿城中国拟向九仓及其子公司发行总共4.9亿股股份,并分两批进行.首批发行约3.28亿股,完成后九仓在绿城中国的持股将由2.1%升至18.4%;而第二批股份发行完成后,九仓的持股将进一步升至24.6%.

股份的发行价格为每股5.2港元,较停牌前周四收盘价5.35港元,折让2.8%.

绿城中国并计划向九仓发行本金额为25.5亿港元之可换股证券,初始兑换价为每股7.4港元,可悉数兑换最多3.45亿股股份,而九仓的持股可进一步升至35.1%.

绿城中国并建议委任九仓副主席兼常务董事吴天海为非执行董事.

九仓及其控股公司会德丰(0020.HK)今早双双停牌,待公布一项主要及关连交易.

停牌前,会德丰周四收盘价报25.35港元,九仓则报43.05港元.(完)

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