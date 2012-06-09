版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 9日 星期六 13:12 BJT

〔中国数据〕5月工业增加值同比增9.6%,消费品零售总额增13.8%--国家统计局

路透北京6月9日电---中国国家统计局周六公布5月宏观经济指标如下(同比%):

实际值 调查中值 区间 前值 去年同期

固定资产投资(不含农户)(1-5月) 20.1 20.0 18.0 ~ 20.5 20.2 25.8

工业增加值 9.6 9.9 8.9 ~ 11.5 9.3 13.3

社会消费品零售总额 13.8 14.3 13.5 ~ 14.8 14.1 16.9 (完)

注: * 固定资产投资前值为2012年1-4月数据

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐