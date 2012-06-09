〔中国数据〕5月工业增加值同比增9.6%,消费品零售总额增13.8%--国家统计局

中国政策：十三五食品药品安全规划发布，坚持最严厉处罚、最严肃问责--国务院

路透北京2月21日 - 中国国务院印发《“十三五”国家食品安全规划》和《“十三五”国家药品安全规划》，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，坚持源头治理、标本兼治，促进食品药品产业健康发展，推进健康中国建设。