〔中国数据〕5月工业增加值同比增9.6%,消费品零售总额增13.8%--国家统计局

东南亚股市：除越南股市外表现温和，关注美联储会议记录
路透2月21日 - 东南亚股市周二除越南股市外表现温和，因美联储会议记录和本周一系列该机构官员讲话出炉前，市场缺乏交投指引。
路透北京6月9日电---中国国家统计局周六公布5月宏观经济指标如下(同比%):
实际值 调查中值 区间 前值 去年同期
固定资产投资(不含农户)(1-5月) 20.1 20.0 18.0 ~ 20.5 20.2 25.8
工业增加值 9.6 9.9 8.9 ~ 11.5 9.3 13.3
社会消费品零售总额 13.8 14.3 13.5 ~ 14.8 14.1 16.9 (完)
注: * 固定资产投资前值为2012年1-4月数据
欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
路透2月21日 - 东南亚股市周二除越南股市外表现温和，因美联储会议记录和本周一系列该机构官员讲话出炉前，市场缺乏交投指引。
路透北京2月21日 - 中国国务院印发《“十三五”国家食品安全规划》和《“十三五”国家药品安全规划》，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，坚持源头治理、标本兼治，促进食品药品产业健康发展，推进健康中国建设。
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