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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 17:45 BJT

〔中港股市〕双双收低,中资银行股受央行意外降息拖累

* 恒生指数收跌0.9%,本周收低0.3%

* 沪深300指数收低0.7%,本周收跌4.1%

* 中资银行股下挫,因降息可能损及银行息差

路透香港6月8日电---香港股市周五收跌,为连续第五周收低,受中资银行股拖累,因投资者担心中国周四意外降息可能会损及这些银行的利润.

在周四亚洲市场收市后及本周末公布5月数据前,中国央行宣布降息使得部分人士担心,即将公布的经济数据可能逊于预期.

内地股市连续第四天收跌,且创12月中旬以来最差单周表现,沪深300指数.CSI300收低0.7%,本周收跌4.1%.

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