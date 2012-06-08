〔路透基点〕台湾威宝电信筹组25亿台币三年期融资案--RLPC

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港6月8日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,台湾威宝电信股份有限公司正在筹组25亿台币三年期融资案.
委托主办行和额度分配行为中国信托商业银行(Chinatrust Commercial Bank)、星展银行、安泰银行、台湾大众银行和台新国际商业银行.
该项融资案可选择两年的延展期,平均分成循环信用A部分和定期贷款B部分,B部分由设备做为担保.
不提供担保的A部分的利率为较一级商业本票利率加码150个基点,B部分为同基准利率加码130个基点.
银行可分三档加入:
承贷4.5亿台币或以上的,获得40个基点的价码和委托主办行、额度分配行的头衔
承贷3-4.49亿台币的,获得25个基点的价码和共同主办行的头衔
承贷2-2.99亿台币的,获得15个基点的价码和经理行头衔
B部分有18个月宽限期,每半年偿还一次,共偿还四次:第一、二次各偿还15%,第三、四次各偿还35%.
所筹资金用于再融资和补充运营资本.
回复期限截至6月22日.(完)
--编译 王洋; 审校 张明钧
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