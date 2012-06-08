〔中国汇市〕人民币兑美元收盘大跌,降息预示经济疲弱或令汇价欲振乏力(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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* 人民币兑美元即期大跌,再次突破6.37关口
* 非美货币走势孱弱,购汇盘持续旺盛
* 基本面预期不佳或令汇价欲振乏力
* 中间价相对坚挺,亦将支撑人民币
路透北京/上海6月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘大跌,再次突破6.37关口.中国央行意外宣布降息,但对汇价直接影响有限,QE3未见非美货币走势孱弱,购汇盘持续旺盛,仍是压制人民币短期走势的重要原因.
市场人士并表示,降息预示基本面预期不佳,或令汇价欲振乏力;但是前期中间价相对坚挺,或反映央行遏制贬值预期扩散的意图,将支撑人民币;下周机构将继续从欧美政经动态中寻找指引.
"降息本身对即期汇率不会有太多直接影响,更多还是要看市场自身的因素,"上海一银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3705 6.3650 6.3710 6.3188 6.3170 6.3635
北京一银行交易员并指出,昨晚广受关注的贝南克讲话,并未提及将启动第三轮量化宽松政策(QE3),美元因此重新走强,这也在一定程度上拖累了人民币的表现.
中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.并自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595064]
美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周四表示,如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济,但他没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.[ID:nSB1596064]
以下为北京时间16:40,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4225/55 6.4090
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3700/00 6.3585
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水286点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3991元.
**购汇需求不减**
前述上海的银行交易员并指出,目前制约人民币走势的主要因素仍是购汇需求较强,除了不时涌现的客盘外,离岸市场贬值预期更强烈,从而形成境内外套利机会,也加大了对美元的需求.
境内市场美元兑人民币一年期远期CNY1Y=最新报价中值为升水260点,而同期香港离岸市场相应CNH1Y=报价中值为升水728点,虽较此前有所缩窄,但仍达468点.
欧洲危机依然波澜不断,中国亦难独善其身,经济下行风险继续推升人民币贬值预期,在岸与离岸套利空间浮现,客户更愿意持有美元资产,致4月银行代客结售汇和远期结售汇签约双双出现年内首次逆差.[ID:nSB1567016]
东京汇市,欧元和大宗商品货币周五下跌,此前中国意外降息激发的涨势很快消退,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 边竞/曹巍浩; 审校 林高丽
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