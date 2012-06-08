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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 18:15 BJT

〔越南央行〕今年第四次放宽政策,调降指标利率

路透河内6月8日电---越南央行周五宣布:

* 再融资利率将由12%调降至11%

* 贴现率将由10%调降至9%.(完)

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