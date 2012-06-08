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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 18:24 BJT

〔欧洲金融〕德国重申是否求援要由西班牙政府定夺

路透柏林6月8日电---德国政府发言人周五拒绝就西班牙是否会在周末请求欧洲救援其银行业发表评论,但重申德国立场,即如有需要,欧元区现有工具将提供帮助.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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