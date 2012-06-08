〔中国电力〕今夏部分地区高峰时段仍存供应缺口,最大1,800万千瓦--发改委

路透北京6月8日电---中国国家发展和改革委员会周五称,当前煤电油气运需求增幅趋缓,迎峰度夏期间电力供应压力有所减轻,但预计部分地区高峰时段仍存在供应缺口,最大约为1,800万千瓦.

这一预测均低于此前国家电网和中电联的电力缺口预测值.

刊登在发改委网站上的2012年全国电力迎峰度夏电视电话会议的新闻稿称,今年夏季仍可能存在供应缺口的原因在于空调负荷大幅增加、部分火电项目建设放缓,以及天气方面存在不确定因素,但不得拉限百姓用电.

"任何时候都把居民生活等重点用电需求摆在突出位置,全力予以保障,不得拉限百姓用电."新闻稿称.

新闻稿援引国家能源局局长刘铁男称,当前中国经济运行总体平稳,经济增长仍在预期目标区间,但经济社会发展面临的国内外环境更加错综复杂.

中国国家电网此前称,目前中国经济趋缓,电力供需总体平衡,但预计今夏供电区域内电力供需依然偏紧,用电增速将达9.3%,电力缺口约在2,500万至3,700万千瓦.[ID:nSB1569694]

中国电力企业联合会此前亦预测,今夏全国仍将面临3,000万至4,000万千瓦的较大电力缺口,拉限电范围可能扩大,华东及南方地区用电最为紧张,华北、华中偏紧,东北和西北会有富余.[ID:nSB1504152](完)

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