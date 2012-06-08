〔中国电力〕今夏部分地区高峰时段仍存供应缺口,最大1,800万千瓦--发改委

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---中国国家发展和改革委员会周五称,当前煤电油气运需求增幅趋缓,迎峰度夏期间电力供应压力有所减轻,但预计部分地区高峰时段仍存在供应缺口,最大约为1,800万千瓦.
这一预测均低于此前国家电网和中电联的电力缺口预测值.
刊登在发改委网站上的2012年全国电力迎峰度夏电视电话会议的新闻稿称,今年夏季仍可能存在供应缺口的原因在于空调负荷大幅增加、部分火电项目建设放缓,以及天气方面存在不确定因素,但不得拉限百姓用电.
"任何时候都把居民生活等重点用电需求摆在突出位置,全力予以保障,不得拉限百姓用电."新闻稿称.
新闻稿援引国家能源局局长刘铁男称,当前中国经济运行总体平稳,经济增长仍在预期目标区间,但经济社会发展面临的国内外环境更加错综复杂.
中国国家电网此前称,目前中国经济趋缓,电力供需总体平衡,但预计今夏供电区域内电力供需依然偏紧,用电增速将达9.3%,电力缺口约在2,500万至3,700万千瓦.[ID:nSB1569694]
中国电力企业联合会此前亦预测,今夏全国仍将面临3,000万至4,000万千瓦的较大电力缺口,拉限电范围可能扩大,华东及南方地区用电最为紧张,华北、华中偏紧,东北和西北会有富余.[ID:nSB1504152](完)
更多细节,请点选国家发改委网站(www.ndrc.gov.cn)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
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