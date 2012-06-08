〔中国经济〕鼓励民间投资进入物流业,支持合条件者上市和发债--发改委

路透北京6月8日电---中国国家发展和改革委员会周五发布关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见,引导民间资本投资第三方物流服务领域,积极支持符合条件的民营物流企业上市和发行债券.

刊登在发改委网站的通知称,支持民间资本进入物流业重点领域,鼓励民营企业和国铁企业开展多种方式的物流合作,鼓励民间投资开展厢式货车运输以及重点物资的散装运输等.鼓励民间资本参与物流标准化体系建设.

支持民间资本进入物流基础设施领域,鼓励民间投资参与建设铁路干线、客运专线、城际铁路、煤运通道和地方铁路、铁路支线、专用铁路、企业专用线、铁路轮渡及其场站设施等项目,同时加快形成支持民间资本进入物流领域的管理体制.

通知称,要切实减轻民营物流企业税收负担,完善营业税改征增值税试点工作,加大对民营物流企业的土地政策支持力度.鼓励民营物流企业利用旧厂房、闲置仓库等建设符合规划的物流设施,涉及原划拨土地使用权转让或租赁的,经批准可采取协议方式供应.

同时优化民营物流企业融资环境,对符合条件的民营物流企业积极提供必要的融资支持,进一步拓宽民营物流企业融资渠道,完善民营物流企业融资担保制度,发展物流业股权投资基金,积极支持符合条件的民营物流企业上市和发行债券.

加大对民营物流企业的土地政策支持力度.鼓励民营物流企业利用旧厂房、闲置仓库等建设符合规划的物流设施,涉及原划拨土地使用权转让或租赁的,经批准可采取协议方式供应.

该意见旨在落实此前"国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见".今年2月国务院明确要求今年上半年制定出台民间投资实施细则,民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等七个领域被列为今年需要重点落实的工作任务.

稍早路透援引官方消息人士透露,酝酿已久的全国流通工作会议将于近期召开,一系列扶持大流通产业的政策将会陆续出台,包括加快物流行业营业税改征增值税的试点.[ID:nSB1542676](完)

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