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货币新闻 | 2012年 6月 9日 星期六 13:16 BJT

〔中国数据〕5月发电量同比增加2.7%,原油加工量同比降0.7%--国家统计局

路透北京6月9日电--中国国家统计局周六公布,中国5月发电量为3,898亿千瓦时,同比增加2.7%.

统计局并称,5月原油加工量3,833万吨,同比下降0.7%;钢材产量为8,167万吨,同比增加6.3%.(完)

欲了解更多详情,请点选统计局网站:(www.stats.gov.cn)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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