〔中国数据〕5月发电量同比增加2.7%,原油加工量同比降0.7%--国家统计局

欧洲汇市：英镑走势迟滞，英国央行总裁和官员将在议会作证
盘初英镑回吐周一录得的部分涨幅。英镑兑美元跌0.3%至1.2423，但兑欧元升至0.8491。法国民族阵线主席勒庞受民众欢迎，让欧元承压。
路透北京6月9日电--中国国家统计局周六公布,中国5月发电量为3,898亿千瓦时,同比增加2.7%.
统计局并称,5月原油加工量3,833万吨,同比下降0.7%;钢材产量为8,167万吨,同比增加6.3%.(完)
欲了解更多详情,请点选统计局网站:(www.stats.gov.cn)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
盘初英镑回吐周一录得的部分涨幅。英镑兑美元跌0.3%至1.2423，但兑欧元升至0.8491。法国民族阵线主席勒庞受民众欢迎，让欧元承压。
* 跨月短率续处既有区间整理 * 一年定存单得标利率符预期 * 短票及RP利率大致持平不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月21日 - 台湾银行间短率周二续在既有区间。资金调度人员称，由于此前多 数金融机构皆避开资金落点月底，使得近日票券资金缺口变小、银行间资金略为转松，今日 标售的一年期定存单利率也符合市场预期，惟月底因素仍在，票券商跨月拆款短率主要成交 仍在0.44%不变。 他们表示，因应月底连续假期，周五(24日)为2月最后交易日且须累算五天积数，各家 银行间将视自家积数状况调整，积数偏多的银行将尽量消化帐上积数、负数操作得宜的银行 将试图回补积数，至于积数持平的银行则表态倾向保守操作。 〞今天没什需求，连到期都没续。〞一位大型银行交易员说。 另位大型银行资调人士指出，虽有票券商期待明起承作一周跨月拆款利率落在0.40%， 但银行间较难接受资金集中落点3月初，将引导票券商持续承作两周跨旬拆款，利率倾向维 持在0.44%附近。 但有位票券
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选