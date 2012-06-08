《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *星期六 1.8 1.8 12 6/15簿记建档 兴业银行 A+ 6/18 6/19 (002291.SZ) ============================================================================================= *内蒙古蒙西 7 4 12 6/15簿记建档 中国银行 AA- 6/18 6/19 水泥股份公司 ============================================================================================= 伟星股份 4 2 12 6/11簿记建档 民生银行 A+ 6/12 6/13 (002003.SZ) ============================================================================================= 东南(福建) 6 3 12 6/12簿记建档 兴业银行 AA- 6/13 6/14 汽车工业 ============================================================================================= 天利高新 5 2 12 6/12簿记建档 建设银行 AA- 6/13 6/14 (600339.SS) ============================================================================================= 山西兰花 21 6 12 6/12簿记建档 建设银行 AA 6/13 6/14 煤炭实业集团 ============================================================================================= 山东安德 5.5 3 12 6/12簿记建档 中信银行 AA- 6/14 6/15 利集团 ============================================================================================= 莱美药业 2.2 1.2 12 6/12簿记建档 招商银行 A+ 6/14 6/15 (300006.SZ) ============================================================================================= 东营方圆 13 7 12 6/14簿记建档 中国银行 AA- 6/15 6/18 有色金属 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *四川成渝 13 2 5 6/15簿记建档 中信银行 AA+ 6/19 6/20 (601107.SS) ============================================================================================= *武汉经济 8 3.5 5 6/15簿记建档 交通银行 AA 6/18 6/19 发展投资集团 ============================================================================================= 山东能源 80 50 3 6/11簿记建档 国开行 AAA 6/12 6/13 集团 建设银行 ============================================================================================= 临沂矿业 10 5 5 6/12簿记建档 民生银行 AA 6/13 6/14 集团 ============================================================================================= 山航B 5 5 3 6/12簿记建档 北京银行 AA+ 6/13 6/14 (200152.SZ) ============================================================================================= 武汉钢铁 110 20 3 6/13簿记建档 工商银行 AAA 6/14 6/15 集团 浦发银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *乌鲁木齐成长 1.7 1.7 3 6/15簿记建档 国开行 AA+ 6/18 6/19 型中小企业 (重庆市三峡担保集团提供担保) ============================================================================================= 常州中小企业 2.6 2.6 3 6/12簿记建档 国开行 AAA 6/13 6/14 (中债信用增进提供担保) ============================================================================================= 潍坊中小企业 2 2 3 6/12簿记建档 兴业银行 AAA 6/13 6/14 (中债信用增进提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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