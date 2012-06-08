《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月8日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *星期六 1.8 1.8 12 6/15簿记建档 兴业银行 A+ 6/18 6/19 ( 002291.SZ ) ============================================================================================= *内蒙古蒙西 7 4 12 6/15簿记建档 中国银行 AA- 6/18 6/19 水泥股份公司 ============================================================================================= 伟星股份 4 2 12 6/11簿记建档 民生银行 A+ 6/12 6/13 ( 002003.SZ ) ============================================================================================= 东南(福建) 6 3 12 6/12簿记建档 兴业银行 AA- 6/13 6/14 汽车工业 ============================================================================================= 天利高新 5 2 12 6/12簿记建档 建设银行 AA- 6/13 6/14 ( 600339.SS ) ============================================================================================= 山西兰花 21 6 12 6/12簿记建档 建设银行 AA 6/13 6/14 煤炭实业集团 ============================================================================================= 山东安德 5.5 3 12 6/12簿记建档 中信银行 AA- 6/14 6/15 利集团 ============================================================================================= 莱美药业 2.2 1.2 12 6/12簿记建档 招商银行 A+ 6/14 6/15 ( 300006.SZ ) ============================================================================================= 东营方圆 13 7 12 6/14簿记建档 中国银行 AA- 6/15 6/18 有色金属 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *四川成渝 13 2 5 6/15簿记建档 中信银行 AA+ 6/19 6/20 ( 601107.SS ) ============================================================================================= *武汉经济 8 3.5 5 6/15簿记建档 交通银行 AA 6/18 6/19 发展投资集团 ============================================================================================= 山东能源 80 50 3 6/11簿记建档 国开行 AAA 6/12 6/13 集团 建设银行 ============================================================================================= 临沂矿业 10 5 5 6/12簿记建档 民生银行 AA 6/13 6/14 集团 ============================================================================================= 山航B 5 5 3 6/12簿记建档 北京银行 AA+ 6/13 6/14 ( 200152.SZ ) ============================================================================================= 武汉钢铁 110 20 3 6/13簿记建档 工商银行 AAA 6/14 6/15 集团 浦发银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *乌鲁木齐成长 1.7 1.7 3 6/15簿记建档 国开行 AA+ 6/18 6/19 型中小企业 (重庆市三峡担保集团提供担保) ============================================================================================= 常州中小企业 2.6 2.6 3 6/12簿记建档 国开行 AAA 6/13 6/14 (中债信用增进提供担保) ============================================================================================= 潍坊中小企业 2 2 3 6/12簿记建档 兴业银行 AAA 6/13 6/14 (中债信用增进提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩