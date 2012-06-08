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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 18:16 BJT

《汇市简讯》市场将继续测试瑞士央行维护汇率上限决心,但料将落败

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路透调查访问的13位分析师中,只有两位认为,如果欧洲货币联盟破裂,瑞士央行所设瑞郎兑欧元1.20的上限会被打破.

市场料将继续测试瑞士央行守护该目标水准的决心.

有分析师认为,可能需要出动资本管控.但受访分析师中没有人预期瑞士央行会将上限移向1.30或1.40水平.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

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