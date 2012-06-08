《阳歌专栏》阿里巴巴为路演预热,苏宁巧借实体店发展电商

(本文由路透中文网编译提供，作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。)

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**阿里巴巴：我们开始路演吧**

阿里巴巴创始人兼首席执行官马云近年来极为低调，近期却突然接受了不少重量级采访，原因在于阿里巴巴将为集团首次公开募股（IPO）进行路演。这或将是中国互联网公司为IPO进行的最长一次路演。

不过平心而论，马云考虑的可能不仅是IPO。雅虎(YHOO.O)持有阿里巴巴40%股权，阿里巴巴近期与雅虎达成协议，将回购约一半股权。马云和阿里巴巴早就表示，希望将多数或全部回购股权卖给新的投资者，上个月也有各种报 道称，多方投资者已表达购买意向，包括主权财富基金淡马锡和中投公司。

与前几年截然不同，马云已接受至少两家重要媒体采访，彭博和《华尔街日报》的报 道中均引述了马云的话。我以前是报 道中国互联网业的记者，现在还记得，在阿里巴巴创立早期，马云是多么希望接受采访，当时他喜欢说，他的公司和互联网为中国中小企业创造公平竞争的平台。

但在过去几年，马云基本不再接受采访。作为阿里巴巴旗下唯一上市的公司，B2B电子商务网站Alibaba.com1688.HK增长大幅放缓。而阿里巴巴与雅虎关系“变味”，集团各部门也卷入一系列争议中。

随着许多问题尘埃落定，包括阿里巴巴近期回购雅虎持有的集团股权，Alibaba.com即将私有化，马云显然更有自信重返聚光灯下，为公司宣传造势，以吸引新的大型投资者，推动实现集团整体上市这一终极目标。

我看了一眼《华尔街日报》和彭博的报 道，不得不说的确没有什么“猛料”。马云确认称，他对淡马锡和中投投资持开放态度，集团首席财务官蔡崇信（Joe Tsai）也披露了一些财务信息，包括阿里巴巴两大以消费者为主体的电子商务平台：淘宝网和天猫商城，两者去年总营收约18亿美元，利润率均超过50%。

我猜测，未来数月，马云或更加活跃于公众视野，因为他希望吸引新的投资者，试图提升公司形象，促使其市值甚至突破300亿美元。至于时间上，我预计，最快到今年第三季度，首批新的投资者即将到位，年底前或将宣布新的财团。

至于IPO，阿里巴巴已提出2015年上市的目标，但如果中国电子商务市场加速整合，投资者表现出焦躁情绪，这一时间表提前一年甚至更多，我都不会感到惊讶。

一句话：随着许多问题得到解决，阿里巴巴未来数月将致力于提升自身知名度以吸引新的投资者，并为集团最终整体上市造势。

**苏宁巧借实体店支持电商业务**

今日，零售行业传出两则令人颇感兴趣的消息，其中一则说的是苏宁以实体门店为前哨，在电商领域采取新的明智举动；另一则消息称美国梅西百货(M.N)试水中国市场，但其此举似乎过于保守且为时太晚。

我们先来看看关于苏宁的消息，这也是最令人感兴趣的事，此举或许会令该公司在快速发展的电商领域，处于比阿里巴巴、京东商城等成熟竞争对手更有利的地位。据国内媒体报导，苏宁计划将其国内约1,800个实体门店，全部拓展为网购自提点。按照现行体系，多数电商企业通过快递发运网购商品，只有生活在大城市的买家，且在购物当天稍早时候下单，方可在当天收到快递来的商品。苏宁此举或将改变这种现状，允许买家在网上购物一两个小时后，在自己方便的时候到附近的实体门店自提所购商品，而不是坐在家里等着收快递。

苏宁此举从理论上看相当不错，不过如何实施也是个大问题，因为苏宁网店提供的商品数目比实体门店销售产品多出许多，意味着该公司必须找到方法，在实体门店存放许多热销电商产品。不过，这对像苏宁这样的企业而言，应当不算太大的问题，该公司曾在推动电商战略时就取得了不俗的成绩，利用相对较短的时间便成为了行业前五强之一。

梅西百货是美国最大的百货店运营商之一，该公司也在试水中国的电商市场，向专业的国际名品特卖会佳品网（VIPStore）注资1,500万美元。按照交易，梅西自有品牌商品将通过该公司的Omei.com网站在中国销售。此举依我看根本算不上什么，但对梅西却是一个大举动，是该公司在美国以外市场采取的重大行动，该公司迄今只在迪拜开了两家百货店。

依我之见，梅西此举十分保守，也表明在中国传统和电商零售领域，该公司将面临主要西方及中国同业的激烈竞争。从某些程度看，我认同该公司采取的这种慢慢接触的方式，对于像中国这样的新市场，匆忙杀入绝非好事。但此类超级保守的接触，意味着梅西至少在几年内很难获得任何重要经验，届时还会远远落后西方和中国的竞争对手，成功机率将会变得微乎其微。

一句话：苏宁利用实体门店提振电商业务似乎是明智之举，应当有助于该公司从阿里巴巴和京东商城等大型企业手中抢夺市场份额。（完）

编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王凤昌