〔中国铁路〕保持必要铁路投资建设规模,吸引更多社会资本参与--官员

路透北京6月8日电---中国国务委员兼国务院秘书长马凯近日称,要加大对铁路建设的支持力度,保持必要的铁路投资建设规模;今年要在铁路投融资体制改革上迈出实质性步伐,吸引利用更多社会资本参与铁路建设.

新华社周五援引马凯在山东、河北调研铁路建设时讲话称,当前铁路发展状况与经济社会发展的需要还有很大差距,运力不足仍然是主要矛盾,要保持必要的铁路投资建设规模,提高铁路运输能力和保障能力.

"(这)既有利于更好满足经济社会发展和人民群众出行需要,也是扩大内需、应对经济下行压力加大困难的重要措施,是把稳增长、调结构有效结合起来的正确选择,"他说.

他指出,要按照"保在建、上必须、重配套"的原则,确保完成今年的建设任务,国家有关部门、地方政府和金融机构要进一步加大对铁路建设的支持力度.

同时,铁路部门要多渠道筹集建设资金,满足铁路建设特别是重点项目资金需求;并深化铁路改革和扩大开放,把确保铁路运营安全和建设安全放在首位.

中国今年铁路建设在政策和资金多重支持下逐步回暖,前五个月固定资产和基建建设投资逐月走高,同比降幅则持续缩窄. [ID:nSB1597228]

铁道部日前发文称,将鼓励和民间资本依法合规进入铁路领域,对民间资本不单独设置附加条件.[ID:nSB1557128](完)