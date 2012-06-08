〔中国铁路〕保持必要铁路投资建设规模,吸引更多社会资本参与--官员

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---中国国务委员兼国务院秘书长马凯近日称,要加大对铁路建设的支持力度,保持必要的铁路投资建设规模;今年要在铁路投融资体制改革上迈出实质性步伐,吸引利用更多社会资本参与铁路建设.
新华社周五援引马凯在山东、河北调研铁路建设时讲话称,当前铁路发展状况与经济社会发展的需要还有很大差距,运力不足仍然是主要矛盾,要保持必要的铁路投资建设规模,提高铁路运输能力和保障能力.
"(这)既有利于更好满足经济社会发展和人民群众出行需要,也是扩大内需、应对经济下行压力加大困难的重要措施,是把稳增长、调结构有效结合起来的正确选择,"他说.
他指出,要按照"保在建、上必须、重配套"的原则,确保完成今年的建设任务,国家有关部门、地方政府和金融机构要进一步加大对铁路建设的支持力度.
同时,铁路部门要多渠道筹集建设资金,满足铁路建设特别是重点项目资金需求;并深化铁路改革和扩大开放,把确保铁路运营安全和建设安全放在首位.
中国今年铁路建设在政策和资金多重支持下逐步回暖,前五个月固定资产和基建建设投资逐月走高,同比降幅则持续缩窄. [ID:nSB1597228]
铁道部日前发文称,将鼓励和民间资本依法合规进入铁路领域,对民间资本不单独设置附加条件.[ID:nSB1557128](完)
--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。