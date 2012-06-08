《中国企业债发行日程表》--6月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *绍兴城北新城 10 6 6.21% AA 6/11-12 银河证券 建设投资公司 (第三至六年末分别偿还25%的本金) ===================================================================================== *江阴城市 9 7 7.20% AA 6/11-15 太平洋证券 建设投资公司 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== 江西水利 10 7 前五年5.60% AA+ 6/5-11 平安证券 投资集团 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 常州武进 14 6 6.22% AA 6/8-11 银河证券 城市建设投资公司 (由江苏武进经济发展集团提供担保) ===================================================================================== 嘉善国有资产 10 7 6.80% AA- 6/6-12 国信证券 投资有限公司 (由平湖市城市发展投资集团提供担保) ===================================================================================== 江苏国信资产 20 5 4.60% AAA 6/8-12 华泰联合证券 管理集团 中金公司 ===================================================================================== 芜湖经济技术 7 6 6.70% AA 6/8-14 国信证券 开发区投资公司 10 10 6.90% (由芜湖市建设投资有限公司提供担保) (六年期第三年末起每年偿还25%本金;10年期第3到6年末每年偿还10%,第7年末起每年偿还15%本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
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