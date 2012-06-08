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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 18:16 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月8日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间       主承销商
           (亿元人民币)                                   
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*绍兴城北新城  10         6         6.21%          AA     6/11-12        银河证券
建设投资公司        (第三至六年末分别偿还25%的本金)
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*江阴城市       9         7         7.20%          AA     6/11-15        太平洋证券
建设投资公司        (第三至七年末分别偿还20%的本金)
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江西水利       10         7       前五年5.60%      AA+    6/5-11         平安证券
投资集团            (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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常州武进       14         6         6.22%          AA     6/8-11         银河证券
城市建设投资公司    (由江苏武进经济发展集团提供担保)
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嘉善国有资产   10         7         6.80%          AA-    6/6-12         国信证券
投资有限公司        (由平湖市城市发展投资集团提供担保)
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江苏国信资产   20         5         4.60%         AAA     6/8-12         华泰联合证券
管理集团                                                                 中金公司
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芜湖经济技术    7         6         6.70%          AA     6/8-14         国信证券
开发区投资公司 10        10         6.90%    (由芜湖市建设投资有限公司提供担保)
 (六年期第三年末起每年偿还25%本金;10年期第3到6年末每年偿还10%,第7年末起每年偿还15%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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