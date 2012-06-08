《中国企业债发行日程表》--6月8日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *绍兴城北新城 10 6 6.21% AA 6/11-12 银河证券 建设投资公司 (第三至六年末分别偿还25%的本金) ===================================================================================== *江阴城市 9 7 7.20% AA 6/11-15 太平洋证券 建设投资公司 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== 江西水利 10 7 前五年5.60% AA+ 6/5-11 平安证券 投资集团 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 常州武进 14 6 6.22% AA 6/8-11 银河证券 城市建设投资公司 (由江苏武进经济发展集团提供担保) ===================================================================================== 嘉善国有资产 10 7 6.80% AA- 6/6-12 国信证券 投资有限公司 (由平湖市城市发展投资集团提供担保) ===================================================================================== 江苏国信资产 20 5 4.60% AAA 6/8-12 华泰联合证券 管理集团 中金公司 ===================================================================================== 芜湖经济技术 7 6 6.70% AA 6/8-14 国信证券 开发区投资公司 10 10 6.90% (由芜湖市建设投资有限公司提供担保) (六年期第三年末起每年偿还25%本金;10年期第3到6年末每年偿还10%,第7年末起每年偿还15%本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》