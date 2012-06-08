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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 18:57 BJT

〔欧洲金融〕若西班牙求援,欧元区已有适宜工具就绪--欧盟执委会

路透布鲁塞尔6月8日电---欧盟执委会新闻发言人Amadeu Altafaj周五在简布会上表示,若西班牙请求帮助该国银行业者重整资本,欧元区已有准备就绪的工具,不过西班牙尚未提出这类申请.

周五稍早据欧盟消息人士表示,西班牙料将于周六请求向国内陷入困境中的银行业提供金融救助.他们透露,届时欧元区财长将举行电话会议.[ID:nSB1597714]

Altafaj未证实是否安排了该电话会议.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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