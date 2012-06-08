〔马来西亚期市〕棕榈油期货几收平盘,受全球不确定因素拖累

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡6月8日电---马来西亚棕榈油期货周五几收平盘,因棕榈油需求强劲的前景被全球经济增长放缓的忧虑所抵消.全球经济增长放缓可能遏制大宗商品需求.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克国会证词基本未提供采取任何货币刺激举措的线索,使得最初因中国降息而做出正面反应的市场由晴转阴.
棕榈油期货本周在动荡交投中收跌1.1%,受欧洲债务危机引发的宏观经济忧虑拖累.
"市场情绪仍不明朗,棕榈油市场受外部因素影响,例如欧洲和中国动向,"一家外资大宗商品经纪公司驻马来西亚的交易员称.
"虽然中国降息,但贝南克的证词并未提及第三轮量化宽松举措(QE3),而这带来很大的不确定性,"他补充道.
指标8月棕榈油期货FCPOc3收跌1马币(林吉特),报2,973马币.周一曾低见2,925马币,为2011年11月2日以来最低.
成交量为31,567口(每口25吨),高于通常25,000口的水平.(完)
--编译 许娜;审校 田建华
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