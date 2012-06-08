〔马来西亚期市〕棕榈油期货几收平盘,受全球不确定因素拖累

路透新加坡6月8日电---马来西亚棕榈油期货周五几收平盘,因棕榈油需求强劲的前景被全球经济增长放缓的忧虑所抵消.全球经济增长放缓可能遏制大宗商品需求.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克国会证词基本未提供采取任何货币刺激举措的线索,使得最初因中国降息而做出正面反应的市场由晴转阴.

棕榈油期货本周在动荡交投中收跌1.1%,受欧洲债务危机引发的宏观经济忧虑拖累.

"市场情绪仍不明朗,棕榈油市场受外部因素影响,例如欧洲和中国动向,"一家外资大宗商品经纪公司驻马来西亚的交易员称.

"虽然中国降息,但贝南克的证词并未提及第三轮量化宽松举措(QE3),而这带来很大的不确定性,"他补充道.

指标8月棕榈油期货FCPOc3收跌1马币(林吉特),报2,973马币.周一曾低见2,925马币,为2011年11月2日以来最低.

成交量为31,567口(每口25吨),高于通常25,000口的水平.(完)