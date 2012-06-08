〔东南亚股市〕多为小幅收低,泰国股市受尾盘买盘提振反弹

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透曼谷6月8日电---东南亚股市周五大多小幅收挫,新加坡股市引领跌势,各地大宗商品相关股票均稳步走低,因市场预期全球需求疲软.
新加坡股市.FTSTI跌0.77%至2,737.89点,周跌幅为0.28%.菲律宾股市.PSI下滑0.57%至4,994.07点.
马来西亚股市.KLSE亦收低0.3%至1,570.62点,本周下滑0.19%.印尼股市.JKSE下滑0.4%至3,825.33点,周跌幅为0.7%,此前连续四周下挫.
越南股市.VNI下滑0.4%,周四曾受标普调升信用评级提振上涨.
泰国股市.SETI逆势上涨0.8%,交易员指受尾盘逢低买盘推动.
1104GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2737.89 -21.37 -0.77 +3.46 2646.35
马来西亚 .KLSE 1570.62 -4.69 -0.30 +2.61 1530.73
泰国 .SETI 1127.10 8.57 +0.77 +9.93 1025.32
印尼 .JKSE 3825.33 -15.27 -0.40 +0.09 3821.99
菲律宾 .PSI 4994.07 -28.88 -0.57 +14.23 4371.96
越南 .VNI 432.90 -1.51 -0.35 +23.14 351.55
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(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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