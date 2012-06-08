版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 19:18 BJT

〔东南亚股市〕多为小幅收低,泰国股市受尾盘买盘提振反弹

路透曼谷6月8日电---东南亚股市周五大多小幅收挫,新加坡股市引领跌势,各地大宗商品相关股票均稳步走低,因市场预期全球需求疲软.

新加坡股市.FTSTI跌0.77%至2,737.89点,周跌幅为0.28%.菲律宾股市.PSI下滑0.57%至4,994.07点.

马来西亚股市.KLSE亦收低0.3%至1,570.62点,本周下滑0.19%.印尼股市.JKSE下滑0.4%至3,825.33点,周跌幅为0.7%,此前连续四周下挫.

越南股市.VNI下滑0.4%,周四曾受标普调升信用评级提振上涨.

泰国股市.SETI逆势上涨0.8%,交易员指受尾盘逢低买盘推动.

1104GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 2737.89 -21.37 -0.77 +3.46 2646.35

马来西亚 .KLSE 1570.62 -4.69 -0.30 +2.61 1530.73

泰国 .SETI 1127.10 8.57 +0.77 +9.93 1025.32

印尼 .JKSE 3825.33 -15.27 -0.40 +0.09 3821.99

菲律宾 .PSI 4994.07 -28.88 -0.57 +14.23 4371.96

越南 .VNI 432.90 -1.51 -0.35 +23.14 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐