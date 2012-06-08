〔国际油市〕亚洲现货柴油裂解价差续升,受印度需求支撑

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡6月8日电---周五亚洲柴油裂解价差继续向每桶16美元攀升,因来自印度的需求支撑市场.
路透数据显示,7月柴油裂解价差小涨0.12美元,至每桶较迪拜原油高出15.85美元.
10ppm柴油升水继续持稳在每桶约3.40美元,因石油巨头BP以高溢价买入一笔6月末的船货.
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)从中石油买入6万吨320ppm的柴油,6月中交付,溢价水平比上次购买时高约1美元.IOC亦在寻购另12万吨柴油.
交易商称,旗下两家炼厂计划检修是引发IOC柴油需求的主因.不过一印度消息人士称,印度发电需求也导致柴油需求增加,目前印度部分地区温度超过了40摄氏度.
中国宣布将自9日(周六)零时起下调成品油零售价,调降幅度为汽油530元人民币/吨,柴油510元/吨.这是自2008年底出台新成品油价格形成机制以来的最大单次降幅,也是发改委首度连续两次下调成品油价.[ID:nSB1598572]
但交易商称,中国柴油需求依然疲软,不太会大量进口来满足国内需求.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 110.94 -2.16 -1.91 113.10
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 110.62 -2.38 -2.11 113.00
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 111.84 -2.30 -2.02 114.14
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 112.69 -2.30 -2.00 114.99
6月柴油互换 GOSGSWMc1 110.46 -2.35 -2.08 112.81
7月柴油互换 GOSGSWMc2 110.18 -2.21 -1.97 112.39(完)
--编译 田建华;审校 隋芬
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