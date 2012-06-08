〔国际油市〕亚洲现货柴油裂解价差续升,受印度需求支撑

路透新加坡6月8日电---周五亚洲柴油裂解价差继续向每桶16美元攀升,因来自印度的需求支撑市场.

路透数据显示,7月柴油裂解价差小涨0.12美元,至每桶较迪拜原油高出15.85美元.

10ppm柴油升水继续持稳在每桶约3.40美元,因石油巨头BP以高溢价买入一笔6月末的船货.

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)从中石油买入6万吨320ppm的柴油,6月中交付,溢价水平比上次购买时高约1美元.IOC亦在寻购另12万吨柴油.

交易商称,旗下两家炼厂计划检修是引发IOC柴油需求的主因.不过一印度消息人士称,印度发电需求也导致柴油需求增加,目前印度部分地区温度超过了40摄氏度.

中国宣布将自9日(周六)零时起下调成品油零售价,调降幅度为汽油530元人民币/吨,柴油510元/吨.这是自2008年底出台新成品油价格形成机制以来的最大单次降幅,也是发改委首度连续两次下调成品油价.[ID:nSB1598572]

但交易商称,中国柴油需求依然疲软,不太会大量进口来满足国内需求.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 110.94 -2.16 -1.91 113.10

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 110.62 -2.38 -2.11 113.00

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 111.84 -2.30 -2.02 114.14

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 112.69 -2.30 -2.00 114.99

6月柴油互换 GOSGSWMc1 110.46 -2.35 -2.08 112.81

7月柴油互换 GOSGSWMc2 110.18 -2.21 -1.97 112.39(完)