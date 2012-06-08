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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 19:48 BJT

〔西班牙金融〕银行体系初步审计将在6月21日前完成--经济部

路透马德里6月8日电---西班牙经济部周五表示,对银行体系的首轮独立审计将在6月21日前完成.审计结果将详细显示银行业需要多少额外资本.

经济部在声明中补充说,第二阶段的更详细审计则将在7月31日前结束.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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