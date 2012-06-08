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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 19:57 BJT

〔巴西央行〕央行称通胀朝目标方向发展--5月政策会议记录

路透圣保罗6月8日电---根据巴西央行周五发布的5月政策会议记录,该央行称12个月通胀率正朝符合央行全年目标的方向发展,与此同时,全球经济放缓对企业信心和国内物价造成压力.

巴西央行在5月30日会议上调降指标利率至8.50%的纪录低点,以期提振经济.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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