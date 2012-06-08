〔欧洲经济〕德国总理称不会强迫西班牙申请援助,但援助措施已就位

路透柏林6月8日电---德国总理梅克尔周五表示,德国不会向西班牙施加压力要求其申请国际援助.此前有报导称西班牙料将在周末为银行业求援.

但梅克尔表示,欧元区已经准备了"一系列措施",可在申请的情况下动用--包括救助基金欧洲金融稳定机构(EFSF)以及欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),来确保欧元区的稳定与竞争力.

梅克尔称希望希腊留在欧元区,不过无论哪个政党赢得该国6月17日的大选,都必须遵守与国际援助机构达成的谅解备忘录.(完)