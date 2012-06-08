〔西班牙金融〕政府将在独立报告出炉后,透露救助银行业立场--副首相

路透马德里6月8日电---西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria周五表示,西班牙政府只有在拿到银行业独立审计结果后,才会透露如何支持银行业的立场.

"如你所知,我们当前正与国际货币基金组织(IMF)和独立审计机构计算我国金融系统实现全面清理所需的金额,"Saenz de Santamaria在一周内阁会议后出席新闻发布会时表示.

"政府要尊重程序,然后对数额作出决议,这是为什么我们知道数额后...政府将透露自己立场."

她还称,"目前没有作出任何决议."(完)