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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 20:45 BJT

〔表格〕美国4月贸易逆差缩窄至500.6亿美元,预估为逆差495亿美元

路透华盛顿6月8日电---美国商务部周五公布:

* 美国4月贸易逆差为500.6亿美元(路透调查预估为逆差495亿美元)

* 美国4月出口下滑0.8%(3月为增长2.5%);进口下滑1.7%(3月为增长5.2%)

* 美国4月对中国的贸易逆差为245.5亿美元,3月为逆差216.7亿美元

* 美国4月石油进口价格为每桶109.94美元,为2008年8月以来最高

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