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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 20:52 BJT

〔表格〕加拿大5月就业岗位增加0.77万个,失业率保持在7.3%不变

路透6月8日电---加拿大统计局周五公布,该国5月就业岗位增加0.77万个,大部分来自兼职工作岗位,且主要是源自制造业、教育服务业、贸易以及农业.

5月失业率维持在7.3%.

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