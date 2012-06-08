〔国际油市〕亚洲燃料油现货价差进一步下跌,交投不旺

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡6月8日电---周五亚洲燃料油以疲软态势结束本周交易,现货价差连续第八日走软,交投不旺.
现货交易窗口,只有一笔380-cst燃料油交易达成.维多公司买入2万吨船货,价格为每桶较新加坡现货报价小幅高出1.25美元.
据路透数据,380-cst燃料油现货价差跌0.20美元至每吨1.35美元的两周低点.180-cst燃料油价差跌0.35美元至每吨2.45美元,为四周最低.
互换市场也交投迟缓,路透数据显示,即期6/7月跨月价差升水跌1.38美元至一个月低位1.50美元.
7/8月互换合约买兴较浓,接近20万吨船货以每桶2.75-3.25美元的价差成交.
据新加坡交易公司的消息人士,价格未来可能上涨,因预计6月和7月西方流入的船货减少,这将减少供应.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 595.40 -13.00 -2.14 608.40
现货380CST燃料油 FO380-SIN 583.55 -12.30 -2.06 595.85
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 590.00 -10.00 -1.67 600.00
380CST船用燃料油升水 6.45 2.30 55.42 4.15
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.45 -0.35 -12.50 2.80
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 1.35 -0.20 -12.90 1.55 (完)
--编译 田建华;审校 隋芬
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