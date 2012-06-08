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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 21:40 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油现货价差进一步下跌,交投不旺

路透新加坡6月8日电---周五亚洲燃料油以疲软态势结束本周交易,现货价差连续第八日走软,交投不旺.

现货交易窗口,只有一笔380-cst燃料油交易达成.维多公司买入2万吨船货,价格为每桶较新加坡现货报价小幅高出1.25美元.

据路透数据,380-cst燃料油现货价差跌0.20美元至每吨1.35美元的两周低点.180-cst燃料油价差跌0.35美元至每吨2.45美元,为四周最低.

互换市场也交投迟缓,路透数据显示,即期6/7月跨月价差升水跌1.38美元至一个月低位1.50美元.

7/8月互换合约买兴较浓,接近20万吨船货以每桶2.75-3.25美元的价差成交.

据新加坡交易公司的消息人士,价格未来可能上涨,因预计6月和7月西方流入的船货减少,这将减少供应.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 595.40 -13.00 -2.14 608.40

现货380CST燃料油 FO380-SIN 583.55 -12.30 -2.06 595.85

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 590.00 -10.00 -1.67 600.00

380CST船用燃料油升水 6.45 2.30 55.42 4.15

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.45 -0.35 -12.50 2.80

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 1.35 -0.20 -12.90 1.55 (完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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