版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 21:27 BJT

〔标题新闻〕美国白宫:奥巴马总统将在1415GMT的声明中敦促国会通过两党有关促就业的提案

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8H8276]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐