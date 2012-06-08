〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差大跌0.45美元,因买兴疲弱

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡6月8日电---亚洲石脑油裂解价差周五重挫近0.45美元,触及每吨升水18.03美元的约三年半低点,因经济前景持续疲弱打压买兴.
台湾未显示对现货石脑油的购买兴趣,因台塑石化自5月底起关闭了三座裂解装置中最大的一座.
韩国Honam求购5万吨7月上半月的石脑油,成本加运费价持平或略高于日本的报价.
但韩国整体需求亦低于往常水平,因韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)与SK Energy降低石化部门开工率,由于利润不佳.
"石化需求不好的情况已经有了一段时间.2008年当金融危机袭击时,需求不断下滑,但石化行业仍实现了较快回暖,只花了三个月左右时间."一位交易员说.
其补充称,卖家自年初以来就一直在等待石化市场重新活跃,但目前还未实现.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 748.00 -34.00 -4.35 782.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 80.77 -3.78 -4.47 84.55
97号现货汽油GL97-SIN 110.02 -3.06 -2.71 113.08
95号现货汽油GL95-SIN 106.70 -3.00 -2.73 109.70
92号现货汽油GL92-SIN 104.00 -2.70 -2.53 106.70
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 6.67 -0.12 -1.77 6.79(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
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