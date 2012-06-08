〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差大跌0.45美元,因买兴疲弱

路透新加坡6月8日电---亚洲石脑油裂解价差周五重挫近0.45美元,触及每吨升水18.03美元的约三年半低点,因经济前景持续疲弱打压买兴.

台湾未显示对现货石脑油的购买兴趣,因台塑石化自5月底起关闭了三座裂解装置中最大的一座.

韩国Honam求购5万吨7月上半月的石脑油,成本加运费价持平或略高于日本的报价.

但韩国整体需求亦低于往常水平,因韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)与SK Energy降低石化部门开工率,由于利润不佳.

"石化需求不好的情况已经有了一段时间.2008年当金融危机袭击时,需求不断下滑,但石化行业仍实现了较快回暖,只花了三个月左右时间."一位交易员说.

其补充称,卖家自年初以来就一直在等待石化市场重新活跃,但目前还未实现.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 748.00 -34.00 -4.35 782.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 80.77 -3.78 -4.47 84.55

97号现货汽油GL97-SIN 110.02 -3.06 -2.71 113.08

95号现货汽油GL95-SIN 106.70 -3.00 -2.73 109.70

92号现货汽油GL92-SIN 104.00 -2.70 -2.53 106.70

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 6.67 -0.12 -1.77 6.79(完)