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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 21:47 BJT

〔美国股市〕开盘下跌,投资者担忧西班牙银行业不确定性

路透纽约6月8日电---周五美国股市开盘下跌,因本周末西班牙银行业危机可能出现新动态,在此前投资者保持审慎.

道琼工业指数.DJI开盘下跌40.76点或0.33%,报12,420.20点;标准普尔500指数.SPX跌4.39点或0.33%,至1,310.60点;Nasdaq指数.IXIC走低10.81点或0.38%,报2,820.21点.(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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