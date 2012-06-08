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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 21:48 BJT

〔亚洲橡胶〕6月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月8日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 6月 247.5 24 245.5 1

* 7月 242.6 53 241.9 17

* 8月 244.0 300 242.6 22

* 9月 242.5 403 242.7 61

*10月 241.3 1429 241.1 350

*11月 237.6 6394 237.3 1539

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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