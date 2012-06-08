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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 22:11 BJT

〔表格〕美国4月趸售库存较上月增长0.6%,预估为增加0.4%

路透6月8日电---美国商务部周五公布,美国4月趸售(批发)库存较上月增长0.6%(预估为增加0.4%),3月为增长0.3%.

企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 4月 3月 前值 12年4月/11年4月

整体库存 0.6 0.3 0.3 8.2

耐久财(耐用品) 1.1 1.0 1.0 11.4

汽车 1.7 1.0 0.4 22.1

专业设备 1.4 1.5 1.1 5.3

电脑设备 0.8 1.0 0.9 3.1

机械 2.4 1.9 1.6 17.7

非耐久财 -0.1 -0.6 -0.6 4.0

石油 2.0 -4.9 -5.9 6.3

整体销售 1.1 0.4 0.5 6.8

耐久财 0.1 -0.9 -0.6 8.1

汽车 3.8 -0.8 -1.7 26.6

专业设备 0.6 0.2 0.3 3.8

电脑设备 0.5 -0.8 -0.4 -0.7

机械 -1.0 0.8 1.7 12.2

非耐久财 1.9 1.5 1.5 5.9

石油 4.8 3.1 2.7 8.6

(以10亿美元计) 4月 3月 前值 11年4月

库存 483.50 480.50 480.44 446.70

耐久财(耐用品) 284.35 281.12 280.96 255.17

汽车 45.38 44.62 44.38 37.16

非耐久财 199.16 199.38 199.47 191.53

(以10亿美元计) 4月 3月 前值 11年4月

销售 415.02 410.56 411.09 388.42

耐久财(耐用品) 184.22 183.96 184.50 170.45

汽车 33.40 32.17 31.87 26.38

非耐久财 230.79 226.60 226.59 217.98

库存/销售比 1.17 1.17 1.17 1.15 (完)

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--编译 于春红;审校 利棣儿

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