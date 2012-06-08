美国各类经济指标总览--2012/6/8

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
美国商务部周五公布,美国4月贸易逆差为500.6亿美元,路透调查预估为逆差495亿美元.4月出口下滑0.8%,进口下滑1.7%.对中国的贸易逆差为245.5亿美元,3月为逆差216.7亿美元.[ID:nSB1598906]
美国商务部公布,美国4月趸售(批发)库存较上月增长0.6%(预估为增加0.4%),3月为增长0.3%.[ID:nSB1599130]
当前值 前次值
失业率(%) 8.2(5月) 8.1(4月)
非农业就业岗位(万) 增加6.9(5月) 增加7.7(4月修正值)
平均时薪(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(4月) +0.3(3月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(4月) +0.2(3月)
实质所得(%) 持平(4月) -0.4(3月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(4月) 持平(3月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(4月) +0.3(3月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.9(第一季修正值) +2.2(第一季初值)
GDP平减指数(%) +1.7(第一季修正值) +1.5(第一季初值)
零售销售(%) +0.1(4月) +0.7(3月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差500.6(4月) 逆差526.2(3月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) +1.1(4月) -0.6(3月修正值)
产能利用率(%) 79.2(4月) 78.4(3月修正值)
初请失业金人数(万人) 37.7(6月2日当周) 38.9(5月26日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 盈余591.2(4月) 赤字1,981.6(3月)
领先指标(%) -0.1(4月) +0.3(3月修正值)
个人所得(%) +0.2(4月) +0.4(3月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) 持平(4月) +0.2(3月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加65(4月) 增加124(3月修正值)
企业库存(%) +0.3(3月) +0.6(2月修正值)
建筑支出(%) +0.3(4月) +0.3(3月修正值)
消费者信心 64.9(5月) 68.7(4月修正值)
房屋开工(万户) 71.1(4月) 69.9(3月修正值)
建筑许可(万户) 71.5(4月) 76.9(3月修正值)
成屋销售(万户) 462(4月) 447(3月修正值)
新屋销售(万户) 34.3(4月) 33.2(3月修正值)
工厂订单(%) -0.6(4月) -2.1(3月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) 持平(4月修正值) -3.7(3月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.7(5月) 53.5(4月)
供应管理协会制造业指数 53.5(5月) 54.8(4月)
趸售(批发)库存(%) +0.6(4月) +0.3(3月)
进口物价(%) -0.5(4月) +1.5(3月修正值)
出口物价(%) +0.4(4月) +0.8(3月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值)(完)
--整理 隋芬;审校 利棣儿
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